Гладков сообщил о срабатывании в Новом Осколе Белгородской области системы ПВО

Белгород, , 08:12 — REGNUM В Новом Осколе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего были сбиты три ракеты. Об этом 6 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Зенитно-ракетная система ПВО С-300В4 (с) РИА Новости

«В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито три ракеты», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков указал, что в данный момент идёт уточнение последствий на земле, и добавил, что известно об одном пострадавшем в результате этого мужчине, для оказания помощи которому бригада скорой помощи уже выехала на место.

Кроме того, глава региона отметил, что осколками были повреждены несколько фасадов и линии электропередачи в ряде сёл Новооскольского округа, на место происшествия уже выехали сотрудники оперативных и аварийных служб.

Отметим, накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли село Щетиновка Белгородского района. При этом он подчеркнул, что в результате обстрела никто не пострадал.