Командир Гринч: артиллеристы максимально точно ведут стрельбу по позициям ВСУ в ЛНР

Луганск, , 08:03 — REGNUM Командир миномётного расчёта с позывным Гринч в Луганской Народной Республике рассказал о точных ударах артиллеристов ВДВ по пехоте киевской армии.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

Минометные расчёты точно ведут стрельбу из-за небольшого расстояния до позиций противника, рассказал РИА Новости Гринч.

Командир рассказал об одной из последних удачных операций.

«Запросили пять мин на дальность 2 км, а поразили с одной мины. Пехота противника продвигалась в нашу сторону, дистанция меду нами была очень маленькая», — сказал Гринч.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе скоротечного боя в зоне спецоперации штурмовая группа ВДВ ликвидировала шесть военнослужащих киевской армии. У ВС РФ потерь нет.