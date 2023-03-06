Hill: американцы не считают приоритетными внешнеполитические интересы США

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Государственные интересы США должны быть выше решения внешнеполитических задач. Такое мнение разделяют американцы, они не готовы к приоритетности международных интересов страны над внутренними, высказал мнение обозреватель Hill Билл Шнайдер.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что с 1947 года и Республиканская, и Демократическая партия страны разделяли мнение, что Штаты должны принимать во внимание не только национальные, но и внешнеполитические задачи.

«Однако американский народ никогда полностью не верил в эту идею», — уверен Шнайдер.

Он подчеркнул, что особенно остро эта проблема поднималась, когда страной руководил экс-президент Дональд Трамп. Он заявлял, что будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам, и интересы США должны быть на первом месте.

По словам Шнайдера, «неоизоляционистские взгляды Трампа» одобрили американцы, не разделяющие политику Джо Байдена по поддержке Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале турецкое издание Sabah сделало вывод, что во внешней политике США теряют контроль над мировым сообществом. Их перестали бояться, и Вашингтону ничего не остаётся, кроме «языка угроз», отмечало издание.