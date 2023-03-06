Корсаков, Сахалинская область, , 07:48 — REGNUM Сотрудники МЧС России 6 марта спасают рыбаков на Сахалине с дрейфующей льдины. Видео операции по спасению опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Рыбаки на оторвавшейся льдине Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Сообщается, что льдину с рыбаками-любителями оторвало рядом с селом Лесное в Корсаковском районе.

По предварительным данным, на дрейфующей льдине находится около 50 рыбаков и несколько снегоходов.

«На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники госинспекции по маломерным судам. Кроме того, в операции задействовали вертолет Ми-8 МЧС России. Всего на спасение любителей зимней рыбалки брошено 14 человек и 11 единиц техники», — пояснили в МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, все 18 рыбаков, находившиеся на оторвавшейся 5 марта от берега льдине, возвращены на берег в Долинском районе на Сахалине.