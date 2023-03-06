Луганск, , 07:34 — REGNUM По ночам ВСУ стягивают дополнительные силы в район Купянска. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в направлении Купянска и Сватово замечено движение небольших колон ВФУ. В основном украинские силы передвигаются в темное время суток.

Стягиваются западные артиллерийские системы и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий войсками страны Валерий Залужный не могут договориться по вопросу отступления ВСУ из Артёмовска.