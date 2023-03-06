Эрхан: США и Великобритания против организации Эрдоганом встречи Путина и Зеленского

Анкара, , 07:37 — REGNUM Власти США и Британии заинтересованы в затягивании украинского конфликта, поэтому противятся усилиям президента Турции Тайипа Эрдогана по организации встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — считает Эрхан.

Он пояснил, что лишь Эрдоган имеет подход и к Путину, и к Зеленскому и способен найти механизмы для их встречи.

«Первыми конкретными результатами будут не совместная фотография, а прекращение огня. После этого, быть может, удастся прийти к компромиссу в ходе дипломатического торга», — добавил член Совета по безопасности и внешней политике.

Ранее Эрдоган говорил о том, что готов быть посредником в переговорах двух сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны во главе с США рассматривают возможность инициировать завершение конфликта на Украине через мирные переговоры и раздел страны.