Встреча с «Манчестер Юнайтед» завершилась для «Ливерпуля» исторической победой со счётом 7:0

Лондон, , 07:28 — REGNUM Семь голов забили в ворота «Манчестер Юнайтед» футболисты «Ливерпуля». Матч между английскими футбольными клубами состоялся в Ливерпуле и завершился с разгромным счётом 7:0.

ФК «Ливерпуль» Liverpoolfc.com

Эта победа стала самой крупной в истории матчей между командами и продлила серию побед клуба в Английской премьере-лиге до пяти. Теперь «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице с результатом 42 очка. «Ман Юнайтед» опустился в ней на третью строку с 49 баллами.

Во время матча по два гола забили Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах, один — Роберто Фирмино.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта встреча футбольных клубов «Сочи» и ЦСКА завершилась со счётом 2:0. Победу одержала команда Сочи, где проходила встреча.