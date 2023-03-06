Глава МИД Венгрии заявил о необходимости предотвратить гибель людей на Украине и прекратить огонь

Будапешт, , 07:20 — REGNUM Разрешить конфликт на Украине возможно только путём прекращения военных действий, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его мнение опубликовано шведским телеканалом SVT.

Петер Сийярто

Политика западных стран в части попыток достичь перемирия другими путями не работает, уверен политик. Он подчеркнул, что поставка Киеву вооружений не приблизит завершение конфликта. Санкции против России он назвал неэффективными и поэтому бессмысленными.

«Первая цель — предотвратить гибель людей, и это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше», — сказал Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что некоторые государства Евросоюза и НАТО поставили Киеву смертоносное оружие на миллиарды долларов и тем самым стали участниками конфликта. Объёмы помощи ЕС и НАТО Киеву он оценил в 60 млрд долларов.