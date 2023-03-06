Новый Оскол, Белгородская область, 6 марта, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале ночью 6 марта сообщил, что в Новом Осколе сработала система ПВО.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Белгородская область

Глава региона написал, что сбито три ракеты. Последствия ударов уточняются.

Предварительно известно, что пострадал мужчина — у него осколочные ранения руки.

«Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — заверил Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, село Щетиновка Белгородского района 5 марта подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины.

Жители не пострадали.