6 Марта
 
7:27

ВСУ потеряли у Артёмовска наиболее подготовленные подразделения, пишут СМИ

ВС России за несколько месяцев разгромили не одно из наиболее подготовленных подразделений киевской армии в районе Артёмовска.

«В бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе наиболее подготовленные, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы», — пишет Wall Street Journal.

7:25

ВСУ выпустили по Белгородской области три ракеты — один человек пострадал. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, ракеты в Новом Осколе сбила система ПВО. В результате обстрела пострадал один мужчина — он получил осколочные ранения руки. На место выехала скорая помощь.

«Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место» - губернатор.

7:24

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях завершается разработка избирательного законодательства. Несмотря на военное положение, в сентябре там готовятся провести парламентские выборы по стандартам любого «мирного» российского региона. Например, «малым» партиям нужно будет собирать подписи для регистрации списка кандидатов, что снижает вероятность их присутствия в бюллетене.

Первые составы парламентов новых субъектов планируется сформировать целиком по пропорциональной системе, то есть мандаты будут распределены только между партийными списками, набравшими более 5% голосов избирателей.

7:23

Главное о специальной военной операции за 5 марта 2023 года.

  • В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражён командный пункт националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

  • На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также гаубица Д-30.

Минобороны РФ.