Наступил 376-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на донецком направлении. Только за сутки в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии там уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих. О том, что ВСУ за последние несколько месяцев потеряли у Артёмовска наиболее подготовленные подразделения, извещает Wall Street Journal со ссылкой на украинских солдат.

Солдаты ВСУ считают катастрофической ситуацию, когда они останутся полностью заблокированными в городе. Приказ об отступлении давно должен был быть отдан, считают украинские военнослужащие.

Вооруженные силы Украины несут в Артёмовске серьезные потери, но командование развернуло специальные заградительные отряды, которые не дают солдатам сбежать из города, информирует российский штурмовик.

По мнению аналитика и генерал-майора австралийской армии в отставке Мика Райана, «российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Бахмуте (украинское название Артёмовска. — Прим. ИА REGNUM) и вокруг него». В американских СМИ пишут, что власти Украины готовят общественность к сдаче Артёмовска России.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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