Донецк, 7 марта, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Наступил 376-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Несмотря на то, что вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на донецком направлении, ситуация вокруг Артёмовска вызвала разногласия и пререкания между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. По данным немецкой газеты Bild, последний ещё несколько недель назад призывал подумать об отступлении из города.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

О том, что ВСУ за последние несколько месяцев потеряли у Артёмовска наиболее подготовленные подразделения, извещает Wall Street Journal со ссылкой на украинских солдат.

Солдаты ВСУ считают катастрофической ситуацию, когда они останутся полностью заблокированными в Артёмовске. Украинские военнослужащие тоже заявляют, что приказ об отступлении из города давно должен был быть отдан. Но вместо этого украинское командование развернуло специальные заградительные отряды, которые не дают солдатам сбежать из города, информирует российский штурмовик.

Только за сутки в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии на донецком направлении уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих. По мнению аналитика и генерал-майора австралийской армии в отставке Мика Райана, «российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Бахмуте (украинское название Артёмовска — прим. ИА REGNUM) и вокруг него». В американских СМИ пишут, что власти Украины готовят общественность к сдаче Артёмовска России.

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