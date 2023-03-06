Японию беспокоит повышение оборонного бюджета Китая и его военная активность в АТР

Токио, , 07:07 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно выразил на пресс-конференции 6 марта серьёзную обеспокоенность планами Китая увеличить оборонный бюджет, а также расширить военную активность в АТР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Мацуно заявил, что КНР планомерно и высокими темпами повышает оборонные расходы, активно усиливает свою военную мощь, не всегда открыто.

«Такие действия Китая являются предметом огромной обеспокоенности нашей страны и всего международного сообщества», — сказал генсек.

Он также раскритиковал действия китайских военных в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае в 2023 году расходы бюджета на национальную оборону составят 1553,7 млрд юаней, что на 7,2% больше, чем в 2022 году.