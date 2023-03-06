Донецк, 6 марта, 2023, 06:47 — ИА Регнум. В ходе скоротечного боя в зоне спецоперации штурмовая группа ВДВ ликвидировала шесть военнослужащих киевской армии. У ВС РФ потерь нет, сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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Десантники под плотной дымовой завесой подошли к зданию, где прятались боевики, и забросали гранатами отстреливающихся украинских военных. Потом ворвались в здание и завершили операцию по их уничтожению с помощью стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР ликвидировали очередного иностранного наёмника. Речь идёт об Амиле Султанове из Азербайджана.