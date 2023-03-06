Bild: Зеленский и Залужный не могут договориться о действиях ВСУ под Артёмовском

Берлин, , 06:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий войсками страны Валерий Залужный не могут договориться по вопросу отступления ВСУ из Артёмовска. Немецкое издание Bild сообщило о спорах между ними.

Бахмут (Артёмовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, Залужный настаивал на выводе войск ещё несколько недель назад, но в правительстве страны не намерены сдавать город. Со ссылкой на украинского военного аналитика также сообщается о желании покинуть город, высказываемом самими военными.

«Подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город продолжают удерживать», — отметил эксперт.

Находящиеся в Артёмовске военные хотят знать о стратегии действий командования страны в условиях, когда город почти окружён. Солдаты ВСУ считают катастрофической ситуацию, когда они останутся полностью заблокированными в Артёмовске. Приказ об отступлении давно должен был быть отдан, высказали мнение военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, Украинские чиновники своими заявлениями подготавливают население Украины к отступлению ВСУ из Артёмовска. Такое мнение высказано в статье The New York Times. Военный аналитик и генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан констатировал, что «российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Бахмуте и вокруг него».