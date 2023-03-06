В Конгрессе США обвинили инфекциониста Фаучи в искажении информации о природе COVID-19

Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Конгрессмены-республиканцы заявили, что экс-главный инфекционист США Энтони Фаучи заказал научную статью, которая разбивала версию утечки коронавируса из лаборатории Китая, а потом с площадки Белого дома ссылался на неё как на опровержение искусственного происхождения болезни. Об этом пишут РИА Новости.

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Отмечается, что открылись новые обстоятельства, которые указывают на то, что Фаучи инициировал подготовку статьи, а авторы уже исказили имеющиеся доказательства.

Инфекционист ссылался на статью, но скрывал свою причастность к её появлению.

Как сообщало ИА REGNUM, США не смогли точно определить источник возникновения коронавируса, заявил журналистам 2 марта госсекретарь страны Энтони Блинкен.