о. Маккуори, , 06:18 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы сейсмологами в Индийском океане, возле принадлежащего Австралии острова Маккуори. О землетрясении проинформировало Государственное геологическое бюро страны.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Эпицентр толчков зафиксировали на расстоянии 700 км от побережья, на глубине 10 км.

На острове живут учёные из Австралии и Новой Зеландии, там расположена научная субарктическая станция Маккуори-Айленд. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта были обновлены данные о жертвах землетрясений в Турции, произошедших в феврале. Погибли почти 46 тыс. человек, в том числе 4267 граждан Сирии.