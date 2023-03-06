Австралия, 6 марта, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы сейсмологами в Индийском океане, возле принадлежащего Австралии острова Маккуори. О землетрясении проинформировало Государственное геологическое бюро страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Эпицентр толчков зафиксировали на расстоянии 700 км от побережья, на глубине 10 км.

На острове живут учёные из Австралии и Новой Зеландии, там расположена научная субарктическая станция Маккуори-Айленд. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта были обновлены данные о жертвах землетрясений в Турции, произошедших в феврале. Погибли почти 46 тыс. человек, в том числе 4267 граждан Сирии.