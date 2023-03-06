Москва, , 06:08 — REGNUM Количество поступающих от различных стран заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) показывает уверенный рост. Об этом 6 марта по возвращении из Пекина рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

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По словам дипломата, ключевое значение имеет укрепление состава ШОС. На данный момент государств в составе восемь, но в скором времени к ним присоединятся Иран и Белоруссия.

Хакимов также сказал, что на завершающей стадии находится работа по оформлению заявок ещё пяти государств: ОАЭ, Бахрейна, Мальдив, Кувейта, Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и другие государства, состоящие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выступают в поддержку приёма в неё Белоруссии.