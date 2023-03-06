Донецк, 6 марта, 2023, 06:05 — ИА Регнум. В результате прилётов ракет в населённые пункты Донецкой Народной Республики были повреждены два здания. Всего за сутки зафиксированы 18 обстрелов, сообщило представительство региона в совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство ДНР в СЦКК Последствия обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Чаще всего (семь раз) ВСУ обстреливали Донецк. Всего в ДНР прилетело 99 снарядов калибра 155 и 152 мм. Трижды шли атаки на волновахском и горловском направлениях, пять раз выпускали ракеты в сторону Ясиноватой.

«Под вражеским огнём оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Михайловка, Пантелеймоновка, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Владимировка, Никольское и Волноваха», — отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Кировском районе Донецка подросток подорвался на противопехотной мине. Трагедия произошла на проспекте Семашко.