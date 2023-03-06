Минск, 6 марта, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Россия и другие государства, состоящие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выступают в поддержку приёма в неё Белоруссии в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов во время визита в Пекин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«ШОС создавалась на основе договорённостей об укреплении мер доверия в регионе как многопрофильная организация. За прошедшие годы совместными усилиями удалось создать условия, которые позволяют нам продвигаться вперёд», — отметил он.

Хакимов пояснил, что вступление Белоруссии в организацию должно соответствовать возможностям законодательств стран и также анонсировал приём в организацию Ирана на саммите ШОС летом 2023 года. Дипломат также рассказал, что в Минске есть стремление получить членство в организации в ускоренном порядке.

«Россия, равно как и другие государства, поддерживает Минск в этом стремлении», — подытожил Хакимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что Белоруссия должна стать полноформатным участником ШОС. По мнению российского лидера, её вступление в организацию укрепит её возможности в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области.