Пекин, , 05:45 — REGNUM Колумнист издания South China Morning Post Чжоу Сяомин по-своему истолковал поведение президента США Джо Байдена и его администрации в расследовании теракта на «Северных потоках». Он напомнил китайскую легенду о трусливом чиновнике, чей дух, возможно, «вселился» в руководство Америки.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В древней легенде китайский чиновник очень любил драконов и украшал их изображениями свой дом. Один из драконов обрадовался такому поклонению и решил лично посетить жилище чиновника. Но тот, впервые увидевший дракона вживую, испугался и в страхе убежал.

Чжоу пояснил, что чиновнику больше нравились изображения драконов, чем живые.

«Таким же образом администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанным с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки», — написал журналист.

По его словам, Белый дом активно обвинял в произошедшем Россию, однако недавнее расследование журналиста Сеймура Херша раскрыло причастность верхушки Вашингтона к теракту. При этом США против расследования диверсии со стороны ООН.

«Как гласит китайская поговорка, человека с чистой совестью не побеспокоит стук в дверь посреди ночи», — резюмировал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, Байдену и всей его команде по национальной безопасности может грозить импичмент за подрыв ниток «Северных потоков». Об этом, как сообщает RT, заявил кандидат на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг, призвав конгрессменов запустить соответствующую процедуру.