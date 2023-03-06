Пекин, 6 марта, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не преследуют цели по созданию военно-политического блока. Об этом в понедельник 6 марта заявил журналистам спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиер Хакимов.

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Он подчеркнул, что ШОС не противопоставляет себя кому-либо. Стратегией развития организации, которая была принята в 2015 году, предусмотрено, что ШОС не является военно-политическим блоком. Также члены Шанхайского союза не рассматривают возможность становиться экономическим интеграционным объединением с созданием наднациональных органов.

«Мы за то, чтобы потенциал каждой страны использовался в общих интересах, но с учетом специфики и интересов каждого участника в отдельности», — сказал Хакимов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров и первый замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй заверили в совместных планах защищать суверенитет обеих стран и строить многополярный миропорядок.