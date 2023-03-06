Пхеньян, 6 марта, 2023, 05:28 — ИА Регнум. В КНДР растёт потребность в освоении и использовании космического пространства, и в стране с успехом решают эту задачу. С таким заявлением выступил заместитель директора Национального управления аэрокосмического развития КНДР Пак Кён Су, интервью с ним опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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Беседа была приурочена к 14-летию со дня, когда Северная Корея присоединилась к международному Договору о космосе. В рамках соглашения в стране проводились соответствующие исследования и испытания.

«КНДР добилась устойчивого прогресса в повышении многофункциональности и высокой производительности спутников, усилению их надежности. Страна преуспела в разработке двигателя большой тяги для ракеты-носителя», — заявил Пак Кён Су.

Он подчеркнул, что у Северной Кореи теперь есть «надёжные гарантии» для запуска разных видов спутников и успехи — впечатляющие. В Пхеньяне также отметили растущую потребность в освоении и использовании космического пространства. Решать эти задачи нужно для повышения благосостояния народа, подчеркнул Пак.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР провела испытание нового разведывательного спутника в декабре 2022 года. В Государственном управлении по освоению космического пространства КНДР это событие оценили как важный завершающий этап испытаний разведывательного спутника на космодроме Сохэ.