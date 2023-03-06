Военкор Рожин рассказал об уничтожении в Марьинке азербайджанского наёмника
Марьинка, ДНР, 6 марта 2023, 05:11 — REGNUM В ДНР ликвидировали очередного иностранного наёмника. Об этом написал в своём телеграм-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Речь идёт об Амиле Султанове из Азербайджана. Рожин уточнил, что боевик уничтожен в ходе боевых действий в селе Марьинки Донецкой Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, работу снайпера Вооружённых сил России 4 марта опубликовала Народная милиция ДНР. На видео попало уничтожение украинского боевика снайпером 132-й бригады.