Марьинка, ДНР, 6 марта, 2023, 05:11 — ИА Регнум. В ДНР ликвидировали очередного иностранного наёмника. Об этом написал в своём телеграм-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Речь идёт об Амиле Султанове из Азербайджана. Рожин уточнил, что боевик уничтожен в ходе боевых действий в селе Марьинки Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, работу снайпера Вооружённых сил России 4 марта опубликовала Народная милиция ДНР. На видео попало уничтожение украинского боевика снайпером 132-й бригады.