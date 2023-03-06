Запорожье, Запорожская область, 6 марта, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Не менее трёх взрывов прозвучало ночью 6 марта в Запорожье, которое находится под контролем ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань-2»

«По предварительным данным — работа ПВО ВСУ по «Гераням», летящим по складам с боеприпасами и местам расположения военной техники боевиков Зеленского», — написал он.

Самые громкие взрывы раздавались в Осипенковском микрорайоне города, отметил Рогов. Он опубликовал фото и видео вспышек.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» пояснил, что более полная информация об итогах прилёта ракет будет представлена позже запорожцами и Министерством обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявляли воздушную тревогу. В нескольких областях Украины пять раз 5 марта звучали воздушные сирены.