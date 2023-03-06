Американский ветеран Дрейвен: США проиграют войну против России из-за зависимости от Индии и Китая

Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен гипотетически представил, что было бы в случае войны США с Россией. Америка, по его мнению, проиграла бы большую войну против России прежде всего из-за экономической зависимости от Китая и Индии. Об этом он написал в Twitter.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики. Нас опустошат только экономикой, если вступим в войну, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооруженные силы», — заявил Дрейвен.

Он напомнил, что в США много товаров и продуктов питания с маркировкой «Сделано в Китае», значительная часть медикаментов — опять же из Китая и Индии.

Дрейвен признал, что, если бы враги знали, что США представляют из себя на самом деле, «они бы снесли нас за несколько месяцев».

Как сообщало ИА REGNUM, Дрейвен ответил на выпад НАТО в сторону российских лидеров — Запад напуган и практически в агонии, раз опускается до такой неуклюжей пропаганды.