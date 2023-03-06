ДНР, 6 марта, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Эвакуированный из Артёмовска горожанин Владимир Шатунов рассказал, как жестоко относятся украинские военные к мирным жителям. По его словам, для населения не было секретом, что по людям стреляют украинские войска. Об этом мужчина рассказал РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

Владимир Шатунов вспомнил случай, когда один из местных жителей пошёл 23 февраля в магазин и был застрелен пулей в висок.

«Вышел, бедолага, купить, может, бутылку или сигарет, там продавали, а его застрелили — это нормально? Это украинская армия такая? Это фашисты», — уверен житель Артёмовска.

Он подчеркнул, что население города не в силах что-то изменить, хоть и знали, где находятся артиллерийские установки ВСУ. Люди знали, что по ним стреляют украинские военные, также сказал Шатунов.

«Они не объясняют, они могут вытащить автомат и застрелить. Как с ними разговаривать?» — сообщил мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, Украинские чиновники своими заявлениями подготавливают население Украины к отступлению ВСУ из Артёмовска. Такое мнение высказано в статье The New York Times. Военный аналитик и генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан констатировал, что «российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Бахмуте и вокруг него».