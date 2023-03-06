Красноармейский район, Приморский край, 6 марта, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Амурский тигр, который убивал собак в селе Знаменка Пожарского района Приморского края, выпущен в дикую природу. Для него предусмотрели специальные условия, при которых хищник будет чувствовать себя комфортно, сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

DavepapeBot Амурский тигр

«Новым домом» для тигра стал Красноармейский район. На территории, где выпустили зверя, нет других самцов его вида, зато много копытных животных. За здоровье тигра специалисты не опасаются.

«По данным мониторинга 2022–2023 годов, здесь ещё есть места, незанятые самцами, несмотря на то, что в прошлом году одного тигра здесь уже выпустили», — отметил замминистра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровов.

В центре рассказали, что тигр в течение двух зим убил 34 собаки в Приморском крае, половина из них жили в селе Знаменка и рядом. Хищника долго не удавалось поймать.

Как сообщало ИА REGNUM, истощённую тигрицу, которая забралась в жилой сектор и задавила собаку, поймали 2 марта в Хабаровском крае. Животное отправят в Приморье для реабилитации.