Владивосток, 6 марта, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Во Владивостоке утром 6 марта свыше 6 тыс. горожан остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. О происшествии сообщили в прокуратуре Приморского края.

Onf.ru Теплотрасса

Установлено, что порыв на участке теплотрассы произошёл в районе дома № 104 по Океанскому проспекту.

«Нет горячей воды и тепла в 23 домах по Океанскому проспекту и проспекту Острякова, улицах Некрасовской и Отлогой», — пояснили в прокуратуре, добавив, что начата проверка.

Аварийная бригада МУПВ «ВПЭС» уже приступила в ликвидации аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове устранена коммунальная авария, которая оставила без воды свыше 12 тыс. жителей города. Пострадали 40 домов.