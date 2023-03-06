Анкара, 6 марта 2023, 04:04 — REGNUM Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Анкаре необходимы российские инвестиции для строительства газового хаба.

Газ
Газ
Novatek.ru

Отмечается, что запланированные на февраль переговоры по хабу были перенесены из-за мощных, разрушительных землетрясений в Турции. Ожидается, что они могут возобновиться 22 марта.

«Сейчас у нас нет денег на строительство хаба. Если у РФ есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Всё зависит от инвестиций», — сказал Эрхан.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, создание газового хаба в Турции может привести к тому, что газовые отношения России и Европейского союза будут деполитизированы. Такое мнение выразил заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.