«Известия»: в РЭО оценили расходы на печать квитанций ЖКХ и призвали прекратить их использование

Москва, , 03:58 — REGNUM Российский экологический оператор (РЭО) предлагает постепенно уходить от практики рассылки бумажных квитанций с информацией об оплате ЖКХ. Сохранить их использование предлагается только для пенсионеров и некоторых других категория населения, соответствующая инициатива представлена в Министерство строительства страны, сообщили «Известия».

Квитанция ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

По подсчётам РЭО, ежемесячно для рассылки квитанций необходимо 50 тонн бумаги, а потом «платёжки» оказываются на мусорных полигонах. В компании уверены, что, отправляя бумажные счета, в России напрасно растрачивают природные ресурсы. Особенно остро проблема поднялась после того, как в марте 2022 года бумага подорожала.

В Минстрое напомнили, что ранее поручение отказаться от печатания «платёжек» давал президент РФ Владимир Путин. Там также пояснили, что при рассмотрении инициативы предстоит решить, нужно ли для её реализации менять законодательство. Предполагается, что будут установлены требования к форме электронных квитанций и всем желающим предоставят возможность по-прежнему получать бумажные квитанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Тюменской области проводилась акция #ОтказОтКвитанции. Принявшие такое решение собственники могли претендовать на призы.