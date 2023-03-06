ДНР, 6 марта, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Под Артёмовском для киевской армии сложилась правильная картина — катастрофическую ситуацию признают уже не только украинские, но и западные эксперты и СМИ. ВС РФ продолжают активно гнать противника в Артёмовске, Купянске, Марьинке и Угледаре. Военный эксперт Юрий Подоляка сообщил «МК», что «украинские боевики перебираются в Часов Яр».

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

Отмечается, что на этом направлении почти ликвидирована наиболее боеспособная бригада ВСУ.

«Координация, связь и управление 30-й бригадой полностью нарушены. Она считалась одной из самых боеспособных наряду с 63-й и 24-й отдельными механизированными бригадами», — пояснил Подоляка, добавив, что отступающие силы противника несут большие потери в технике и боеприпасах.

А Киев планирует восполнить потери оставленного и уничтоженного тяжёлого вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ под напором российских военных несут катастрофические потери под Артёмовском в ДНР. Советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский допустил «стратегическое отступление».