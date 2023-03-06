Поплавская рассказала, как восприняла намерение сына участвовать в СВО: его никто не призывал

Москва, , 03:40 — REGNUM Актриса и телеведущая Яна Поплавская помогает военнослужащим, участвующим в спецоперации, и ждёт возвращения сына Клима с СВО. Она рассказала, как восприняла его решение отправиться в зону соприкосновения в YouTube-проекте «Неоруэлл».

Яна Поплавская Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Я горжусь им… Он не струсил. У него маленький двухлетний ребёнок, семья в Москве, и он мог бы работать, как и работал, на телевидении. Сидел бы себе на зарплате, ан нет… Но, наверное, в этом и есть правда жизни… Правда в том, что моя семья не спрятала сыновей», — сказала Поплавская.

Она призналась, что новость о решении сына отправиться в зону СВО произвела на неё эффект разорвавшейся бомбы. Его никто не призывал, но он добровольно участвует в проекте, в рамках которого на фронте ведутся документальные съёмки. Поплавская сказала, что ей страшно за сына, но она принимает его выбор и его путь. Она отметила, что отправляет гуманитарную помощь бойцам СВО и будет продолжать оказывать такую поддержку.

«Моя семья и я стоим вторым фронтом плечом к плечу с бойцами. Если мы здесь не выстоим, не выстоят они там…» — сказала Поплавская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее она прокомментировала участие в диверсии в Брянской области актёра, выпускника Щепкинского училища Кирилла Канахина. Поплавская считает, что его карьера завершилась ролью предателя и убийцы.