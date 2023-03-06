Москва, 6 марта, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Россия продолжит своё участие в «зерновой сделке», если остальные её стороны будут равноправно выполнять свои обязательства. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Она подчеркнула, что при исполнении равноправных договоренностей Россия «всегда свою часть выполняла и выполнять собирается». И совсем другое дело, если из очередных договорённостей заинтересованные лица начнут «вытаскивать то, что им нужно». Захарова такое поведение назвала — «очередной мухлеж».

Официальный представитель МИД России прямо назвала вещи своими именами, говоря о нарушениях при реализации «зерновой сделки» со стороны запада: «набивание карманов, в первую очередь американскими компаниями, и желание их в очередной раз смухлевать себе в выгоду».

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Дэвид Бисли призвал продлить «зерновую сделку». Глава МИД России Сергей Лавров считает, что западные страны создают препятствия для вывоза сельхозпродукции из России.