В доме моды Louis Vuitton Подоляку посоветовали учить географию после его нападок из-за триколора

Париж, , 02:58 — REGNUM Дом моды Франции Louis Vuitton опубликовал фотографию французского флага с надписью на украинском языке «учите географию». Снимок появлялся в соцсети и был ответом на критику рекламного ролика компании со стороны советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Французский флаг

Он обвинил дом моды в ориентации на «русских нуворишей» и игре с «символами агрессии», так как в проморолике на фоне французского сине-бело-красного флага была размещена литера «V», являющаяся эмблемой компании.

Пост с призывом к офису Зеленского был удалён Louis Vuitton. Фотография была призвана напомнить Подоляку, что на французском флаге полосы расположены вертикально, а не горизонтально, как на российском триколоре.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев оскорбился использованием литеры «V» на фоне французского флага в рекламе модного дома Louis Vuitton. Подоляк воспринял ролик как публичное заигрывание с «символами агрессии».