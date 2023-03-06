WSJ: ВСУ за несколько месяцев потеряли наиболее подготовленные подразделения у Артёмовска

Киев, , 02:53 — REGNUM ВС России за несколько месяцев разгромили не одно из наиболее подготовленных подразделений киевской армии в районе Артёмовска.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе наиболее подготовленные, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы», — пишет Wall Street Journal.

Киевские военные говорят о плохо подготовленных добровольцах, которые в итоге часто покидают позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор считает, что сразу после военного поражения киевской армии Вашингтон бросит президента Владимира Зеленского и его команду и забудет о том, что причинил стране.