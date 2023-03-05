Таллин, 6 марта, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Реформистская партия набирает 31,5% голосов по итогам завершившихся 5 марта выборов в парламент Эстонии. Больше всего избирателей проголосовали за премьер-министра страны Каю Каллас, сообщили в эстонском избиркоме.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Результат партии гарантирует, что она получит 37 мест в законодательном органе страны. Список реформистов возглавляла Каллас, она набрала 31 255 голосов. Подчёркивается, что это рекордная цифра на парламентских выборах.

«Идущая на втором месте Консервативная народная партия (EKRE) набирает 16% и получает 17 мандатов. На третьем месте Центристская партия, собравшая 14,8% голосов, у нее будет 16 мандатов в парламенте», — отметили в избиркоме Эстонии.

По итогам выборов в парламенте также будут представлены Социал-демократическая партия, партия «Отечество» и либеральная партия «Эстония 200».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Каллас выступила с предложением направить в качестве поддержки Киеву замороженные российские активы. Она также призывала власти всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных состязаний.