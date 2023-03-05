Будапешт, 6 марта, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал мнение о том, что решения, которые Европа пытается найти для урегулирования конфликта на Украине, не работают. Исправить ситуацию может только полное прекращение огня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Первая цель — прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше», — сказал Сийярто.

Он напомнил, что даже санкции ЕС не смогли остановить конфликт — решения, которые мы пытались найти в Европе, просто не сработали.

Дипломат отметил, что Венгрия не посылает оружия и продолжает выступать за мир.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия всегда готова к диалогу с Украиной — правительство ведёт подготовку визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев.