В России началась короткая рабочая неделя с выходным днём 8 марта

Москва, , 02:25 — REGNUM В Росси 6 марта началась укороченная рабочая неделя. В честь Международного женского дня в стране будет всего четыре рабочих и три выходных дня.

8 марта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Производственным календарём на 2023 год предусмотрено, что 8 марта — выходной день. В этом году переносов выходных из-за женского дня не будет.

Накануне праздника, 7 марта, рабочий день будет укорочен на один час.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Роструд утвердил выходными днями майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.