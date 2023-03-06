NYT: власти Украины готовят общественность к сдаче Артёмовска России

Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Украинские чиновники своими заявлениями подготавливают население Украины к отступлению ВСУ из Артёмовска. Такое мнение высказано в статье The New York Times.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обозреватели Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер напомнили о сделанном ранее обещании украинского лидера Владимира Зеленского, что страна не откажется от Бахмута (Артёмовска). Город называли «крепостью» Украины.

«Но в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности его сдачи», — говорится в материале.

В статье приведено мнение военного аналитика и генерал-майора австралийской армии в отставке Мика Райана. Эксперт констатировал, что «российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Бахмуте и вокруг него».

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ не приняли решения об уходе из Артёмовска, но при необходимости такой сценарий возможен, заявил 1 марта пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.