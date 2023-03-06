ТСН: мощные взрывы прозвучали в Киевской области

Киев, , 02:12 — REGNUM Мощные взрывы прозвучали в Киевской области и в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал ТСН.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что громкие звуки взрывов услышали жители пригорода Днепропетровска.

Позже воздушную тревогу объявили в Киеве.

Воздушная тревога была объявлена 5 марта в 23:31 по местному времени в Киевской области. Также сирены сработали в Купянском районе Харьковской области и в Глуховском районе Сумской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории, которая была линией разграничения, возле городе Золотое-5 подорвались на минах два мирных жителя. ЧП произошло возле линий электропередачи, где идут восстановительные работы.