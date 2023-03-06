В России поезд дальнего следования впервые отправится в рейс под управлением женщины-машиниста

Екатеринбург, , 02:01 — REGNUM В первый самостоятельный рейс 6 марта в России впервые отправится женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова. Она поведёт поезд №115 Томск — Адлер, сообщили в пресс-службе РЖД.

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Удостоверение машиниста электровоза женщина получила в январе, спустя два месяца стажировки ей доверено управление поездом дальнего следования. Управлять пассажирским составом Соколова будет на участке Екатеринбург — Дружинино, так как работает на Свердловской железной дороге.

Сотрудница РЖД первой в России прошла курс обучения на право управления электровозом. Ранее в России женщины начали управлять электричками.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Министерство труда России сократило перечень запрещённых для женщин профессий из-за вредных условий. В июне 2020 года в РЖД объявили начало набора на обучение и дальнейшее трудоустройство женщин по направлению — помощник машиниста первой ступени для получения профессии машиниста.