Полковник ВСУ Черник рассказал о желании Киева истощить Крым блокадой

Симферополь, , 01:55 — REGNUM Военный аналитик и полковник ВСУ Пётр Черник заявил СМИ, что власти Украины рассматривают вариант блокады Крыма на истощение.

Севастополь. Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится», — озвучил Черник.

Он добавил, что для реализации «блокадного» плана Украине потребуется разрушить Крымский мост. А для этого нужна авиация и дальнобойные ракеты в большом количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов высказал мнение, что для того, чтобы ускорить интеграцию новых регионов России, их можно объединить в один федеральный округ, по примеру Крыма.