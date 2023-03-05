Киев, 6 марта, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Киев оскорбился использованием литеры «V» на фоне французского флага в рекламе модного дома Louis Vuitton. Оскорбительным для Украины счёл использование этой символики на фоне флага, цвета которого схожи с российским триколором, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Мнение он высказал в своём аккаунте Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM

В рекламном ролике был использован триколор Франции, «V» на его фоне обозначала модный дом. Тем не менее на Украине пришли к выводу, что в рекламе фактически использовалась российская символика.

Подоляк воспринял ролик как публичное заигрывание с «символами агрессии». Дом моды в офисе Зеленского обвинили в ориентации на «русского нувориша».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года футболист из Камеруна Гаэль Ондуа на чемпионате мира по футболу в Катаре вышел на поле в бутсах, на которых вышит флаг России. Этим он возмутил спортивных экспертов.