Анкара, 6 марта, 2023, 01:25 — ИА Регнум. В правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) считают, что на всеобщих выборов в стране 14 мая, на фоне конфликта в оппозиции, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов в первом туре. Об этом пишет газета Hürriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

В оппозиционной «Хорошей партии» прогнозируют выход из альянса шести турецких партий по причине того, что альянс больше не отражает реальные интересы турков.

Колумнист Hürriyet Абдулькадир Сельви пишет, что президент Эрдоган будет избран с большим числом голосов, чем он получал до сих пор. Он заверил, что встречал людей, которые считают, что исход выборов уже предрешен.

Как сообщало ИА REGNUM, раскол между оппозиционными партиями Турции был ожидаемым, заявил 4 марта Реджеп Эрдоган.