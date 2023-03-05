Киев, 6 марта, 2023, 01:19 — ИА Регнум. В Киевской области включили сирены. Воздушная тревога была объявлена в 23:31 по местному времени, сообщил официальный ресурс оповещения населения.

Тревога

Украинские паблики назвали причиной тревоги обнаружение двух беспилотников. Также сообщается о взрывах в Купянском районе Харьковской области и в Глуховском районе Сумской области.

Накануне вечером воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких областях Украины пять раз 5 марта звучали воздушные сирены. В Мелитополе были зафиксированы взрывы.