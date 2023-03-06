ТАСС: в МИД РФ назвали шесть стран, с которыми готовится упрощенный визовый режим для россиян

Москва, , 01:11 — REGNUM Российская Федерация готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами. Об этом сказал ТАСС замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что кроме Индии «безвиз» на взаимной основе ведётся с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

Ранее достигнуты соглашения о безвизовых поездках с 11 странами: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич может остаться без американской визы из-за своего призыва уничтожить палестинский город Хувара.