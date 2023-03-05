Москва, 6 марта, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Российская Федерация готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами. Об этом сказал ТАСС замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Отмечается, что кроме Индии «безвиз» на взаимной основе введут с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

Ранее были достигнуты соглашения о безвизовых поездках с 11 странами: Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Замбией, Кувейтом, Малайзией, Мексикой, Тринидадом и Тобаго.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич может остаться без американской визы из-за своего призыва уничтожить палестинский город Хувара.