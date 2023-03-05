Вашингтон, 6 марта, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Нелепой сочла идею обязать президента США Джо Байдена проходить проверку на ментальное здоровье его жена Джилл. Она назвала странным обсуждение этой темы и высказала своё мнение CNN.

(сс) acaben Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден

Так, супруга американского лидера прокомментировала инициативу члена Республиканской партии Никки Хейли тестировать представителей органов власти старше 75 лет на умственные компетенции.

«Нелепо. Мы бы никогда даже не обсуждали что-то подобное», — сказала Джилл Байден.

В качестве доказательства неуместности этого предложения она привела тот факт, что президент очень вынослив и может совершать длительные поездки. Жена Байдена напомнила о том, как он добирался до Украины в феврале, долгое время пробыл в пути, в том числе девять часов в поезде. Совершить такое путешествие мог бы не каждый 30-летний, считает она.

«Посмотрите на этого человека. Посмотрите, что он делает. Посмотрите, что он продолжает делать каждый день», — призвала Джилл Байден.

Сенатор Берни Сандерс из Демократической партии отметил, что предложение Хейли можно считать проявлением дискриминации по возрасту. С эйджизмом необходимо бороться так же, как с расизмом, сексизмом и гомофобией, уверен политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Джо Байден ошеломил журналистов тем, что подошёл к ним, не найдя, кому пожать руку, передумал отвечать на вопросы. Он, видимо, хотел с кем-то поздороваться, но не стал, а махнул рукой и ушёл.